Инсайдер сообщил, что Армия Ирана припасла для ЦАХАЛ «козыри в рукаве»

Инсайдер в одном из силовых ведомств Ирана заявил, что у армии страны есть средства ведения боя, о которых не известно руководству Израиля. Подробностями анонимный источник поделился с корреспондентом РИА Новости.
«…В такой фазе эмоции должны быть под контролем для достижения поставленных целей. У нас еще много козырей в рукаве, и враг скоро увидит то, чего не ожидал», — сообщил РИА Новости неназванный информатор.
Новый виток ирано-израильского конфликта начался 13 июня, когда ЦАХАЛ нанес серию ударов по нескольким городам Исламской Республики. Американский лидер Дональд Трамп продолжает оказывать поддержку Израилю, однако пока воздерживается от прямого участия в противостоянии. По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, война между Соединенными Штатами и Ираном станет «проклятием» для главы Овального кабинета.
Пока не известно, о каких «козырях» сообщил инсайдер, однако заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» заявил, что противовоздушная оборона Израиля «Железный Купол» уже перестала эффективно справляться с волнами иранских ракет.