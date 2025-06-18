Карни заявил, что страны G7 согласились с позицией Трампа по Украине: «Мы готовы на любые шаги»

Во вторник, 17 июня, завершился саммит G7 в Канаде. Лидеры стран-членов объединения обсудили, в том числе, украинский конфликт. Они пришли к согласию в отношении поддержки мирных усилий американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил премьер Канады Марк Карни, выступая перед журналистами.
По его словам, сейчас государства сосредоточены, в основном, на решении ситуации на Ближнем Востоке. Однако страны-члены G7 готовы пойти «на любые шаги» ради урегулирования на Украине, добавил премьер.
«Мы согласились в важности инициативы Трампа по достижению долгосрочного мира… мы признаем готовность Украины к прекращению огня без предварительных условий — есть согласие. И что Россия должна сделать то же самое», — сказал Марк Карни.
Дональд Трамп опроверг заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о причине отбытия из Канады в США во время саммита. Он подчеркнул, что коллега всё неправильно понял. Дональд Трамп уехал не из-за ситуации на Ближнем Востоке.