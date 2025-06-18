Келлог планирует встретиться с Лукашенко в ближайшие дни, утверждает Рейтер

«Высокопоставленный чиновник из администрации (Президента США Дональда — Прим. Ред.) Трампа планирует отправиться в Белоруссию в ближайшие дни, чтобы встретиться с президентом страны… Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам (России и Украины — Прим. Ред.)», — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на несколько осведомленных собеседников.