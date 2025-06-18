Келлог планирует в ближайшие дни встретиться с Лукашенко, утверждает Рейтер

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Специальный посланник США Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию и встретиться с президентом страны Александром Лукашенко, чтобы якобы придать импульс переговорам России и Украины, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников.
«Высокопоставленный чиновник из администрации (Президента США Дональда — Прим. Ред.) Трампа планирует отправиться в Белоруссию в ближайшие дни, чтобы встретиться с президентом страны… Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам (России и Украины — Прим. Ред.)», — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на несколько осведомленных собеседников.
Как указывает Рейтер, Келлог в случае визита станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Белоруссию за последние годы.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
Как сообщал 17 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская сторона полностью выполнила обещания, согласованные в Стамбуле. По его словам, в ближайшие дни произойдет выход на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению.