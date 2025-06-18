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«Настоящее унижение»: В Австрии визит Зеленского сочли дискредитацией нейтралитета страны

Австрийский политик Патрик Поппель назвал визит главаря киевского режима Владимира Зеленского унижением для страны и ударом по её нейтралитету. Об этом председатель Клуба друзей Крыма в Австрии сообщил в беседе с РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Визит Зеленского и его приём на столь высоком уровне — настоящее унижение для Австрии и дискредитация её нейтрального статуса», — сказал он.

По словам политика, Вену пытаются втянуть в геополитическую авантюру, связанную с противостоянием с Москвой. Поппель отметил, что Киев сейчас используется как инструмент для ведения прокси-войны против суверенной России.

Ранее Зеленскому посоветовали новое место для переговоров с РФ. Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер выступил с инициативой, предложив экс-комику Вену в качестве площадки для потенциальных мирных переговоров между Россией и Украиной. Данное предложение прозвучало на фоне официального визита главаря киевского режима в Австрию.