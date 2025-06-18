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Российский предприниматель Карапетян добровольно вышел к армянским силовикам

Российский предприниматель Самвел Карапетян добровольно вышел из своего дома на встречу с армянскими правоохранителями.

Российский предприниматель Самвел Карапетян добровольно вышел из своего дома на встречу с армянскими правоохранителями. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Братья сели в машину правоохранителей, которая подъехала к их дому», — сообщили авторы материала.

По данным Sputnik, сотрудники Службы безопасности Армении также забрали и брата российского бизнесмена — Карена.

В настоящее время нет каких-либо официальных заявлений о ситуации с Самвелом Карапетяном — однако 17 июня стало известно, что силовики провели обыски в его доме.

Глава Кабмина страны Никол Пашинян уже пообещал взять под личный контроль происходящее, резко высказавшись о личности предпринимателя. Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова ранее также заявила, что руководство страны следит за ситуацией вокруг бизнесмена.