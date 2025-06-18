Российский предприниматель Карапетян добровольно вышел к армянским силовикам

Российский предприниматель Самвел Карапетян добровольно вышел из своего дома на встречу с армянскими правоохранителями. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».
«Братья сели в машину правоохранителей, которая подъехала к их дому», — сообщили авторы материала.
По данным Sputnik, сотрудники Службы безопасности Армении также забрали и брата российского бизнесмена — Карена.
В настоящее время нет каких-либо официальных заявлений о ситуации с Самвелом Карапетяном — однако 17 июня стало известно, что силовики провели обыски в его доме.
Глава Кабмина страны Никол Пашинян уже пообещал взять под личный контроль происходящее, резко высказавшись о личности предпринимателя. Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова ранее также заявила, что руководство страны следит за ситуацией вокруг бизнесмена.