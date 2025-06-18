Трамп перевернул сознание G7 на счет Украины

Во время саммита G7 было достигнуто «абсолютное согласие» с мирной инициативой президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Такое заявление сделал премьер-министр Канады Марк Карни.
«Мы согласились в важности инициативы Трампа по достижению долгосрочного мира, абсолютное согласие. Что мы готовы на любые шаги по обеспечению максимального давления на Россию — есть согласие, что мы признаем готовность Украины к прекращению огня без предварительных условий — есть согласие. И что Россия должна сделать то же самое», — отметил он.
Однако канадский премьер не сообщил, будет ли озвученная им позиция по Украине оформлена в виде совместного заявления или другом официальном виде. Не уточнил он и то, как на это смотрят сами США.
Карни отметил, что основная часть саммита была больше посвящена Ближнему Востоку. Это связано с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем.
Ранее «МК» писал, что США отказались выступать с совместным заявлением G7 по Украине из-за жесткости формулировок. Они настаивали на их смягчении.