Трамп перевернул сознание G7 на счет Украины

«Мы согласились в важности инициативы Трампа по достижению долгосрочного мира, абсолютное согласие. Что мы готовы на любые шаги по обеспечению максимального давления на Россию — есть согласие, что мы признаем готовность Украины к прекращению огня без предварительных условий — есть согласие. И что Россия должна сделать то же самое», — отметил он.