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В аэропорту «Жуковский» действуют временные ограничения на взлеты и посадки

В пресс-службе Росавиации сообщили о временных ограничениях в международном аэропорту «Жуковский» на территории Московской области.

В пресс-службе Росавиации сообщили о временных ограничениях в международном аэропорту «Жуковский» на территории Московской области.

Как указал официальный представитель федерального агентства Артем Кореняко в 04:10 среды, 18 июня, в целях безопасности в воздушной гавани приостановлены взлеты и посадки.

Днем ранее, 17 июня, пресс-секретарь Росавиации также сообщал пассажирам о режиме временных ограничений во всех четырех аэропортах Москвы. Прием и выпуск воздушных судов были приостановлены с 03:40 до 04:05.

К сожалению, данные меры необходимы из-за угрозы атак беспилотников киевских боевиков. Однако российские военнослужащие продолжают ликвидировать угрозу, исходящую от радикалов ВСУ, — в своем авторском материале обозреватель «МК» перечислила критические объекты неонацистов, которые были уничтожены Вооруженными силами РФ в ночь на вторник, 17 июня.