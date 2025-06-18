В пресс-службе Росавиации сообщили о временных ограничениях в международном аэропорту «Жуковский» на территории Московской области.
Как указал официальный представитель федерального агентства Артем Кореняко в 04:10 среды, 18 июня, в целях безопасности в воздушной гавани приостановлены взлеты и посадки.
Днем ранее, 17 июня, пресс-секретарь Росавиации также сообщал пассажирам о режиме временных ограничений во всех четырех аэропортах Москвы. Прием и выпуск воздушных судов были приостановлены с 03:40 до 04:05.
К сожалению, данные меры необходимы из-за угрозы атак беспилотников киевских боевиков. Однако российские военнослужащие продолжают ликвидировать угрозу, исходящую от радикалов ВСУ, — в своем авторском материале обозреватель «МК» перечислила критические объекты неонацистов, которые были уничтожены Вооруженными силами РФ в ночь на вторник, 17 июня.