Китай направил в сторону Ирана минимум три грузовых самолёта

Иран является ключевым поставщиком нефти для Китая, обеспечивая до 2 миллионов баррелей в день. Кроме того, Пекин и Тегеран связывают давние торговые отношения, включая поставки компонентов для баллистических ракет и материалов, которые могут быть использованы в ядерных разработках. Полёты китайских самолётов в регион совпали с эскалацией конфликта, что порождает вопросы о возможной роли Китая. Пока официальных комментариев от Пекина или Тегерана по поводу этих рейсов не поступало.