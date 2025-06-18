Бизнесмен Карапетян вышел из дома в Ереване и сам сел в полицейскую машину

Российский бизнесмен и глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян добровольно покинул свою резиденцию в Ереване и отправился в полицейское управление, сообщает РИА Новости.
Перед отъездом он выразил приверженность Армянской апостольской церкви и заявил о своей поддержке народа, подчеркнув, что попытки его дискредитации не изменят его позиции.
Ранее возле дома предпринимателя собрались его сторонники, опасавшиеся возможного задержания. После его отъезда они направились к одному из отделений полиции.
Карапетян оказался в центре общественного внимания после того, как открыто выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне критики со стороны властей, что вызвало резкую реакцию премьер-министра Никола Пашиняна.
По данным МВД Армении, во вторник у дома бизнесмена проходили оперативные действия. В полицию были доставлены некоторые участники собрания, общее число собравшихся достигло 200−300 человек. По словам брата Карапетяна, среди задержанных — члены их семьи, а общее число задержанных превысило 45 человек.
Между тем главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение, что Пашинян пытается арестовать Карапетяна из-за встречи с духовником.