Бизнесмен Карапетян вышел из дома в Ереване и сам сел в полицейскую машину

По данным МВД Армении, во вторник у дома бизнесмена проходили оперативные действия. В полицию были доставлены некоторые участники собрания, общее число собравшихся достигло 200−300 человек. По словам брата Карапетяна, среди задержанных — члены их семьи, а общее число задержанных превысило 45 человек.