В МИД Венгрии сообщили об эвакуации своих граждан из Израиля

Сначала всех нуждающихся в эвакуации доставили к границе с Египтом, затем — в аэропорт Шарм-эль-Шейха. Оттуда они были отправлены домой на военном самолёте. Сийярто отметил, что перелёт из Шарм-эль-Шейха знаменует переход операции в безопасный этап. По его словам, это одна из крупнейших эвакуационных миссий последних лет.