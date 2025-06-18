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В МИД Венгрии сообщили об эвакуации своих граждан из Израиля

Венгрия вывезла 88 человек из Израиля, среди которых 87 граждан страны и один американец. Об этом в соцсетях сообщил глава МИД государства Петер Сийярто. Операция проходила с участием воздушного судна венгерских вооружённых сил.

Источник: Life.ru

Сначала всех нуждающихся в эвакуации доставили к границе с Египтом, затем — в аэропорт Шарм-эль-Шейха. Оттуда они были отправлены домой на военном самолёте. Сийярто отметил, что перелёт из Шарм-эль-Шейха знаменует переход операции в безопасный этап. По его словам, это одна из крупнейших эвакуационных миссий последних лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российским гражданам в Иране, желающим вернуться в Россию, предоставлена возможность эвакуации. Она осуществляется через азербайджанскую границу, где созданы благоприятные условия. Уже известно о 324 россиянах, которые были эвакуированы с территории Ирана.