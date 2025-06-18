Лукашенко предупредил о возможном голоде в Белоруссии: причины

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, белорусов может одолеть голод, если ситуация с гибелью скота не изменится. Соответствующая речь опубликована в Telegram-канале «Пул Первого».
Президент Белоруссии поручил исправить ситуацию с падежом скота. Он обратил внимание на имеющиеся в агросекторе проблемы. По его словам, основная из них — неисполнительность.
«Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — заострил внимание Александр Лукашенко.
При этом он сообщил, что «жизнь идет сама собой», несмотря на имеющиеся проблемы. Президент Белоруссии выразил недовольство работой некоторых журналистов, которым «писать нечего», потому они «раскручивают» ситуацию с нехваткой картошки и всего остального в стране, добавил Александр Лукашенко.
«И неправда, что у нас не хватает людей — мы их не организовали и не заставили работать. Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина», — заключил белорусский лидер.
По его словам, организация хворает и в управленческой сфере. Александр Лукашенко указал провести кадровый эксперимент среди руководителей областей. Он подчеркнул, что часто наблюдает отсутствие дисциплины. Особенно это касается сельхозотрасли. По данным президента Республики, состав глав облисполкомов уже наполовину состоит не из аграриев.
Глава государства предложил также поставить памятник коровам и держать их во дворцах. Александр Лукашенко считает, что для получения качественного молока у коровы должны быть хорошие условия содержания. Для этого белорусские фермы, по его мнению, нужно модернизировать. Президент Белоруссии предложил организовать на их месте молочно-товарные комплексы. Это якобы изменит ситуацию в сфере сельского хозяйства.