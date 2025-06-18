Лукашенко предупредил о возможном голоде в Белоруссии: причины

«Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — заострил внимание Александр Лукашенко.