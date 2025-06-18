Украинские националисты до прихода российских войск относились к жителям села Малиновка в ДНР (украинское название Ульяновка) как к рабам, заставляя стирать за ними и отбирая еду. Об этом рассказал штурмовик из группировки войск ВС РФ «Центр» с позывным «Лек», передает РИА Новости.
«Они рассказали одно, что к ним относились настолько по-хамски и по-животному. Требовали еду, стирку и так далее. Отношение такое было, как будто это их рабы», — отметил он.
Военнослужащий подчеркнул, что селяне не считали украинский боевиков за людей. Вэсэушники держали в страхе немногочисленных жителей.
После того, как российские бойцы очистили от неприятеля Малиновку, из населенного пункта эвакуировали меньше десяти заселенных домов. По словам «Лека», люди встречали ВС РФ как армию освободителей. Данное село перешло под полный контроль российских войск 15 июня.
Ранее «МК» писал, что российские военные постепенно выдавливают украинских боевиков из Петровского в Луганской Народной Республике.