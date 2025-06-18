Украинские националисты до прихода российских войск относились к жителям села Малиновка в ДНР (украинское название Ульяновка) как к рабам, заставляя стирать за ними и отбирая еду. Об этом рассказал штурмовик из группировки войск ВС РФ «Центр» с позывным «Лек», передает РИА Новости.