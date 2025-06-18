Врач Шуров указал, что скрыл Илон Маск в своем тесте на наркотики

«По результатам анализов всё в порядке. Иначе Маск не стал бы их обнародовать. Его же никто не принуждал это делать. Вопрос в том, что Владимир Зеленский во время проведения выборов после обвинений Порошенко, напомню, тоже делал подобные анализы в подконтрольном лечебном заведении, и у него всё было идеально», — прокомментировал Шуров для aif.ru.