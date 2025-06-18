Врач Шуров указал, что скрыл Илон Маск в своем тесте на наркотики

Специалист в области наркологии и психотерапии Василий Шуров проанализировал отрицательные результаты теста на наркотики, который миллиардер Илон Маск опубликовал в социальной сети Х*.
Ранее американские СМИ написали о том, что предприниматель употреблял запрещённые вещества.
«По результатам анализов всё в порядке. Иначе Маск не стал бы их обнародовать. Его же никто не принуждал это делать. Вопрос в том, что Владимир Зеленский во время проведения выборов после обвинений Порошенко, напомню, тоже делал подобные анализы в подконтрольном лечебном заведении, и у него всё было идеально», — прокомментировал Шуров для aif.ru.
При этом врач отметил, что в отчёте лаборатории по американскому миллиардеру отсутствует один анализ.
«Из того, что вменяли Маску, не всё было проверено. Анализы на кетамин и каннабис есть. А вот анализ на псилоцибиновые грибы отсутствует», — обратил внимание специалист.
Как сообщала газета The New York Times, Илон Маск часто принимал наркотики во время предвыборной кампании президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В частности, как утверждает издание со ссылкой на свои источники, миллиардер регулярно принимал кетамин, экстази и псилоцибиновые (галлюциногенные) грибы.
Известно, что анализ на наркотики Маск сделал 11 июня. Свою публикации с результатами проб в соцсети Х* миллиардер сопроводил коротким «Lol».
*Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.