В США заявили о решающих ближайших 24−48 часах в конфликте с Ираном

«Во время совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник чиновники США дали понять, что следующие 24−48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям», — говорится в сообщении.
Во вторник президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его «устранять». Хозяин Белого дома заявил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов «на исходе».
Ранее США начали перебрасывать авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. При этом Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у Исламской республики средства слежения и ПВО.
Обострение ирано-израильского конфликта.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атакует военные цели противника. Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон. Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.