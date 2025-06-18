Около 400 палестинцев пострадали в секторе Газа за последние сутки

Обострение ситуации в регионе продолжается. По подсчётам министерства, с начала масштабных боевых действий в Газе погибли 55 493 человека, ещё 129 320 получили ранения. Особо подчёркивается, что только с 18 марта текущего года, когда Израиль вновь активизировал военную операцию, в секторе были убиты 5 194 человека, а 17 279 получили травмы различной степени тяжести.