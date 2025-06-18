Поездка Макрона в Гренландию вывела Трампа из себя

По данным издания, раздражение хозяина Белого дома относительно визита Макрона сыграло роль в его решении преждевременно покинуть встречу лидеров в Канаде. При этом один из британских представителей отметил, что американский лидер испытывал усталость от саммита.
15 июня Эмманюэль Макрон посетил Гренландский архипелаг с целью переговоров о безопасности в Арктическом регионе. Во время визита он встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и главой правительства Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном.
А ранее Трамп опроверг предположение Макрона, связавшего его отъезд с саммита G7 в Канаде с работой над конфликтом Израиля и Ирана. По его словам, президент Франции всё путает. А французский депутат Флориан Филиппо заявил, что республиканец нанёс серьёзное унижение Макрону, покинув встречу раньше времени.