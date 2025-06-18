Поездка Макрона в Гренландию вывела Трампа из себя

А ранее Трамп опроверг предположение Макрона, связавшего его отъезд с саммита G7 в Канаде с работой над конфликтом Израиля и Ирана. По его словам, президент Франции всё путает. А французский депутат Флориан Филиппо заявил, что республиканец нанёс серьёзное унижение Макрону, покинув встречу раньше времени.