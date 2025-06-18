Эксперт по протоколу указала на унизительный прием Зеленских в Австрии

«И вот удивительно, почему принимающая сторона не озаботилась теми же самыми зонтами, если прогноз погоды известен в точности за минуты. Это тоже непонятно. Они должны предусматривать все, даже чихающая супруга должна тут же, если у нее нет платка, получить этот платок от службы протокола. Есть вопросы, почему у них не было зонта запасного, почему они не шепнули спутнице Ван дер Беллена, которая стоит с закрытым зонтом, что его можно открыть. Зная, какая будет погода, ее могли проинструктировать заранее», — добавила эксперт.