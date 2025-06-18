Эксперт по протоколу указала на унизительный прием Зеленских в Австрии

Елена Зеленская оказалась в унизительном положении во время визита в Вену. Ей пришлось самой выйти из машины, а затем она была вынуждена мокнуть под дождем, пока Владимир Зеленский здоровался с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом. Как отметила в беседе с aif.ru педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева, австрийская служба протокола должна была ознакомиться с прогнозом погоды и предоставить гостье зонт.
«Должна была сработать протокольная служба. Как минимум, должна сработать охрана, которая всегда должна иметь наготове зонты и помочь выйти из машины даме. В данном случае Зеленская — не деловой представитель своего государства, а всего лишь сопровождающее лицо первого человека в государстве, но ей должны были помочь выйти из машины вот именно эти люди», — объяснила эксперт.
Николаева обратила внимание, что подобное отношение австрийской стороны к Зеленским вызывает удивление. Эксперт обратила внимание, что на одном из протокольных фото Зеленский и Ван дер Беллен стоят под зонтом, а их супруги без него.
«И вот удивительно, почему принимающая сторона не озаботилась теми же самыми зонтами, если прогноз погоды известен в точности за минуты. Это тоже непонятно. Они должны предусматривать все, даже чихающая супруга должна тут же, если у нее нет платка, получить этот платок от службы протокола. Есть вопросы, почему у них не было зонта запасного, почему они не шепнули спутнице Ван дер Беллена, которая стоит с закрытым зонтом, что его можно открыть. Зная, какая будет погода, ее могли проинструктировать заранее», — добавила эксперт.
О ситуации во время визита Зеленских в Вену сообщил австрийский журнал Heute. В публикации говорится о том, что Зеленский оставил супругу в машине одну. Она была вынуждена без посторонней помощи идти к месту встречи с Ван дер Белленом, а затем мокнуть под дождем без зонта.