В США считают, что ближайшие двое суток станут решающими в эскалации с Ираном

«Следующие 24−48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, данное решение было принято во время совещания американского лидера Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник.
Ранее Трамп отказался от переговоров с Ираном на Ближнем Востоке. Белый дом в последний момент отложил участие американской делегации. Отказ от диалога произошёл на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном и нарастающего риска втягивания США в открытое военное противостояние.