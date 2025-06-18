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В США считают, что ближайшие двое суток станут решающими в эскалации с Ираном

В Соединённых Штатах заявили о критических 24−48 часах для Ирана с намёком на возможное применение силы. Об этом сообщает телеканал ABC.

Источник: Life.ru

«Следующие 24−48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, данное решение было принято во время совещания американского лидера Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник.

Ранее Трамп отказался от переговоров с Ираном на Ближнем Востоке. Белый дом в последний момент отложил участие американской делегации. Отказ от диалога произошёл на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном и нарастающего риска втягивания США в открытое военное противостояние.