FT: Трамп покинул саммит G7 досрочно, злясь на Макрона из-за Гренландии

Позже президент США уточнил, что покинул мероприятие в Канаде не для работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, опровергнув соответствующее сообщение Эммануэля Макрона. По словам американского лидера, у Вашингтона есть более серьезные вопросы.