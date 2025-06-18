FT: Трамп покинул саммит G7 досрочно, злясь на Макрона из-за Гренландии

Посещение Гренландии президентом Франции Эмманюэлем Макроном разозлило главу Белого дома Дональда Трампа, который из-за этого мог досрочно покинуть саммит «Группы семи» (G7) в Канаде, написала британская газета Financial Times (FT).
Журналисты ссылаются на источники среди стран — членов «Большой семёрки». Ещё одной версией незапланированного отъезда американского лидера называется его усталость от участников саммита.
Встреча глав государств «Группы семи» проходила в канадском Кананаскисе (провинция Альберта) с 15 по 17 июня.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп решил досрочно уехать с саммита G7 вследствие обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Позже президент США уточнил, что покинул мероприятие в Канаде не для работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, опровергнув соответствующее сообщение Эммануэля Макрона. По словам американского лидера, у Вашингтона есть более серьезные вопросы.