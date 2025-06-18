В США ждут в ближайшие 24−48 часов капитуляции Ирана

В Соединенных Штатах Америки запустили обратный отсчет времени по завершению ирано-израильского конфликта. Там отвели 24−48 часов, чтобы понять, будет ли достигнут мир дипломатическим или военным путем, передает телеканал АВС.
Накануне президент США Дональд Трамп открыто заявил, что намерен потребовать от Тегерана капитуляции. И добавил, что американские спецслужбы якобы знают местоположение лидера Ирана Хаменеи.
Однако при этом сообщил, что пока США не собираются его ликвидировать. И он надеется, что Штатам не придется задействовать свою армию, чтобы завершить этот конфликт. Трамп в своем стиле дополнил, что его терпение уже на исходе.
АВС также пояснил, что в ходе совещания Трампа с советниками и появилось время ожидания 24−48 часов. В случае непринятия условий Ираном США могут все-таки использовать военное решение.
Ранее «МК» писал, что Тегеран привел ракетные комплексы в боевую готовность и готов поразить американские базы на Ближнем Востоке, если Вашингтон решит открыто ввязаться в конфликт на стороне Израиля.