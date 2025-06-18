Зеленский экстренно покинул саммит G7 в Канаде

Саммит «Большой семёрки» проходил с 15 по 17 июня. На заключительный день, 17 июня, была запланирована личная встреча Зеленского и Трампа, однако в последний момент американский лидер вернулся в Вашингтон. Ранее визит главаря киевского режима в Канаду рассматривался как важный шаг в переговорах с западными партнёрами, в том числе с США, по вопросам дальнейшей военной и финансовой поддержки Незалежной.