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Инсайдеры заявили, что спецпосланник США Келлог лично встретится с Лукашенко

Спецпосланник Президента Соединенных Штатов на Украине Кит Келлог намеревается посетить без предварительного анонса Республику Беларусь и лично встретиться с главой страны Александром Лукашенко.

Спецпосланник Президента Соединенных Штатов на Украине Кит Келлог намеревается посетить без предварительного анонса Республику Беларусь и лично встретиться с главой страны Александром Лукашенко. С таким заявлением выступило информагентство Reuters со ссылкой на четырех неназванных инсайдеров в американской Администрации.

«…Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам», — отметили авторы материала.

Как указали в Reuters, визит спецпосланника станет первым официальным посещением «авторитарной» Белоруссии ведущим функционером Администрации Соединенных Штатов за последние несколько лет.

В свою очередь, сам Кит Келлог ранее сообщил общественность о том, что американские власти решили «объединить» мирные меморандумы России и киевского режима в некий целостный формат.