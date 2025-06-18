Инсайдеры заявили, что спецпосланник США Келлог лично встретится с Лукашенко

Спецпосланник Президента Соединенных Штатов на Украине Кит Келлог намеревается посетить без предварительного анонса Республику Беларусь и лично встретиться с главой страны Александром Лукашенко. С таким заявлением выступило информагентство Reuters со ссылкой на четырех неназванных инсайдеров в американской Администрации.