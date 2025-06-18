Лепса объявили в бутафорский розыск за «Леопарды» ВСУ

Служба безопасности Украины объявила российского певца Григория Лепса в розыск за то, что он открыто поддерживает специальную военную операцию. Об этом сообщает РИА Новости.
Обвинения исполнителю были предъявлены еще в начале марта этого года. СБУ сделала это заочно. Как стало известно, что и в розыск Лепса объявили тогда же.
Помимо поддержки СВО Лепсу вменяют в вину еще и выплаты российским военным за уничтожение танков ВСУ. Ранее сообщалось, что певец объявил награду в 1 миллион рублей за каждый подбитый немецкий «Леопард» в зоне спецоперации.
В СБУ периодически объявляют в розыск представителей российского шоу-бизнеса. Однако каких-то серьезных последствий для россиян не было. Сам Лепс не комментировал свое объявление в розыск со стороны Украины.
Ранее «МК» писал, что СБУ заочно предъявила обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса республики российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.