ABC: США заявили, что в вопросе Ирана ближайшие 24−48 часов будут решающими

Отмечается, что они намекнули на вероятное применение силы, если не удастся урегулировать обострение дипломатическим путём. Журналисты уточнили, что такие заявления были сделаны в ходе совещания президента США Дональда Трампа с его главными советниками в Ситуационной комнате Белого дома 17 июня.