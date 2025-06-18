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ABC: США заявили, что в вопросе Ирана ближайшие 24−48 часов будут решающими

В США намекнули на применение силы в случае, если ситуация с Ираном не решится дипломатическим путём.

Источник: Аргументы и факты

Чиновники из администрации США заявили, что следующие 24−48 часов будут решающими в конфликте с Ираном, сообщил телеканал ABC.

Отмечается, что они намекнули на вероятное применение силы, если не удастся урегулировать обострение дипломатическим путём. Журналисты уточнили, что такие заявления были сделаны в ходе совещания президента США Дональда Трампа с его главными советниками в Ситуационной комнате Белого дома 17 июня.

«Следующие 24−48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям», — передал телеканал.

Напомним, ранее газета The New York Times написала, что Вооружённые силы США на Ближнем Востоке переведены в режим повышенной боевой готовности. Такая ситуация наблюдается в том числе на военных базах, находящихся в ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии.