«Жрать будет нечего»: Лукашенко сделал резкое заявление из-за проблем с падежом скота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в резкой форме раскритиковал ситуацию в сельском хозяйстве страны, связанную с массовым падежом скота. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.
На выездном совещании по вопросам АПК Лукашенко заявил, что если текущие тенденции сохранятся, страна может столкнуться с продовольственным кризисом. Он связал причину организации мероприятия с неисполнительностью в агросекторе.
«Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — подчеркнул белорусский президент.
Основную проблему аграрного сектора президент видит в отсутствии должной организации труда, а не в недостатке рабочей силы.
«И неправда, что у нас не хватает людей — мы их не организовали и не заставили работать. Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил — все разрушится и упадет», — заключил белорусский лидер.
Напомним, на совещании с правительством республики Лукашенко заявил, что в Белоруссии падеж скота достиг исторического максимума. По его словам, виновные должны понести уголовную ответственность. Президент добавил, что районные ветврачи вместо того, чтобы лечить, заниматься профилактикой животных, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж.
Немногим ранее Лукашенко рассказал о причинах недавнего дефицита картофеля в магазинах. Глава республики выразил уверенность, что нехватка картофеля в магазинах в последнее время была спровоцирована умышленно — крупные торговые сети и перекупщики, по его словам, использовали это в политических целях, искусственно завышая цены для собственной выгоды.
Президент России Владимир Путин выразил удивление, что у Белоруссии, известной своим картофелем, могут быть трудности с его наличием. Затем Лукашенко пообещал, что страна увеличит производство картофеля, чтобы обеспечить не только внутренний рынок, но и поставки в Россию.