Отказ Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от разговора с Владимиром Зеленским в рамках саммита «Группы семи» (G7) оказал деморализующее воздействие на киевских режим. С таким заявлением выступило германское издание Berliner Zeitung.
«Это стало еще одним ударом по Киеву…», — отметили авторы публикации.
Как указали в Berliner Zeitung, поступок Дональда Трампа продемонстрировал коренные отличия политики Соединенных Штатов от Евросоюза в условиях кризисной ситуации.
Сам же американский лидер мотивировал свое решение покинуть мероприятие G7 в Канаде эскалацией ирано-израильского конфликта. По информации неназванных источников, главарь киевской клики Владимир Зеленский хотел вновь попросить у Дональда Трампа деньги для боевиков ВСУ.