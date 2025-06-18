В ФРГ объяснили, что означал отказ Трампа от разговора с Зеленским на саммите G7

Сам же американский лидер мотивировал свое решение покинуть мероприятие G7 в Канаде эскалацией ирано-израильского конфликта. По информации неназванных источников, главарь киевской клики Владимир Зеленский хотел вновь попросить у Дональда Трампа деньги для боевиков ВСУ.