Келлог готовится в скором времени провести встречу с Лукашенко в Белоруссии

По данным издания, предполагаемая встреча станет первой за долгие годы прямой беседой представителя американской администрации с президентом Белоруссии. Точная повестка не раскрывается, однако собеседники агентства утверждают, что Келлог в частных разговорах описывал эту поездку как возможную отправную точку для мирных переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине.