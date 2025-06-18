Иран готов мощно ударить: эксперт оценил угрозу ядерной войны с Израилем

«Тогда Вашингтон предложил очень неудачные, невыгодные для Северного Вьетнама условия переговоров, Ханой отказался. Американцы собрали всю стратегическую и тактическую авиацию и попытались стереть лица земли Ханой и Хайфу. Закончилось тем, что американцы потеряли 84 самолета за две недели налетов. После этого они вынуждены были пойти на мир на условиях Вьетнама. Сейчас похожая ситуация, но только вместо американской авиации действует израильская», — пояснил собеседник aif.ru.