Иран готов мощно ударить: эксперт оценил угрозу ядерной войны с Израилем

Израиль и Иран с 13 июня обмениваются ракетными ударами после того, как ЦАХАЛ атаковала иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия. Ситуация идет по пути галопирующей эскалации, заявили в Кремле. Об угрозе перерастания конфликта в ядерную войну, возможном вмешательстве США и тактиках Ирана и Израиля aif.ru поговорил с военным экспертом Юрием Кнутовым.
Израиль применил новые тактические приемы.
Израильская армия использовала новые тактические приемы при атаке на Иран, сказал Кнутов.
«На территории Ирана действовали диверсионные группы. Израиль запускал беспилотники, которые уничтожали систему ПВО и пусковые установки с баллистическими ракетами», — отметил эксперт.
Иран допустил ошибки в организации системы ПВО, которые до сих пор ощущаются.
«В частности, в районе Тегерана ПВО недостаточно. И там есть еще ряд объектов, которые не очень хорошо прикрыты. Израиль смог подавить противовоздушную оборону Ирана», — пояснил собеседник aif.ru.
Кроме того, Израиль массированным ударом обезглавил иранское военное руководство, но Тегеран дал достаточно грамотный ответ, подчеркнул Кнутов.
«Пока говорить о том, что Израиль сломил Иран — это большая ошибка. Наоборот, Иран заявил о том, что готов к мощному удару по Израилю», — добавил он.
Иран заранее был готов к атаке Израиля.
Иран был готов к атаке со стороны Израиля. Тегеран, учитывая предыдущие удары ЦАХАЛ, создал запасные командные пункты, ложные позиции и дублирующую систему управления.
«В случае уничтожения какого-то командующего бразды правления сразу же принимал заранее назначенный заместитель», — подчеркнул Кнутов.
В ответ на атаку со стороны Армии обороны Израиля Тегеран нанес массированный удар беспилотниками, который хваленая израильская система ПВО «Железный купол» не смогла отразить, но при этом потратила большое количество ракет. Кнутов отметил, что при массированных атаках эта система может отразить лишь 10−15% целей.
На этом фоне Израиль также стал использовать лазерную систему ПВО «Железный луч» для уничтожения иранских ракет и беспилотников, чтобы удешевить ведения огня. По словам Кнутова, одна ракета «Железного купола» стоит десятки тысяч долларов, тогда как лазерное оружие — на порядок дешевле.
США получат второй Вьетнам при прямом вмешательстве в конфликт.
Президент США Дональд Трамп предложил условия мира, невыгодные для Ирана. Тегеран отказался, после чего Израилю дали команду «фас», отметил Кнутов. Все это напоминает ситуацию с войной во Вьетнаме.
«Тогда Вашингтон предложил очень неудачные, невыгодные для Северного Вьетнама условия переговоров, Ханой отказался. Американцы собрали всю стратегическую и тактическую авиацию и попытались стереть лица земли Ханой и Хайфу. Закончилось тем, что американцы потеряли 84 самолета за две недели налетов. После этого они вынуждены были пойти на мир на условиях Вьетнама. Сейчас похожая ситуация, но только вместо американской авиации действует израильская», — пояснил собеседник aif.ru.
Американский лидер заявлял, что есть нечто более серьезное, чем решение конфликта Ирана и Израиля.
По данным CNN, Трамп скептически настроен к идее втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.
Перерастет ли конфликт Израиля и Ирана в ядерную войну.
Противостояние Ирана и Израиля может перерасти в ядерный конфликт, Тегеран может нанести ракетный удар по ядерному центру в Димоне в пустыне Негев, отметил Кнутов.
«Если Иран применит новые ракеты (“Хадж Касем” — ред.), то они поразят цель со 100% вероятностью. Самое опасное, что они могут нанести удар этими ракетами по ядерному центру в Димоне в пустыне Негев, где производится и, возможно, хранится израильское ядерное оружие. Это может привести к катастрофе, сопоставимой с Чернобыльской», — пояснил он.
Во вторник Иран нанес удары по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад» недалеко от Тель-Авива. Это грозит серьезными репутационными потерями для Израиля, сказал aif.ru специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
«Та эскалация, которая сейчас происходит, она реально может перерасти в ядерный конфликт», — резюмировал Кнутов.