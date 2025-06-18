Эксперт по протоколу Николаева: Зеленский бросил жену под дождем в Вене

Зеленский показал наплевательское отношение к супруге, бросив ее в машине во время визита в Вену. На поведение украинского политика обратила внимание в беседе с aif.ru педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.
Как стало известно, во время визита в Вену Владимир Зеленский первым покинул машину и ушел здоровался с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом, оставив супругу. Ей пришлось самой выходить из авто и в одиночестве идти под дождем к месту встречи политиков. На обнародованных в Сети снимках видно, что Зеленский стоит под зонтом с Ван дер Белленом, а его супруга мокнет без зонта.
«Здесь можно сказать, что человеку наплевать на собственную жену, и это многое объясняет, почему ему и на собственную страну наплевать. Понятно, он деловой человек, у него прежде всего дело, но где была свита в это время, охрана и все прочие? Если такого нет, все равно любой муж должен держать краем глаза и жену в поле зрения. Если ей никто не подал руку, не сопроводил, то, как минимум, он должен был это сделать сам», — объяснила эксперт.
Николаева назвала удивительным отношение к Зеленским австрийской протокольной службы, которая не обеспокоилась зонтами для них, а также не предоставила человека для сопровождения Елены Зеленской.