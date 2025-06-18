Эксперт по протоколу Николаева: Зеленский бросил жену под дождем в Вене

«Здесь можно сказать, что человеку наплевать на собственную жену, и это многое объясняет, почему ему и на собственную страну наплевать. Понятно, он деловой человек, у него прежде всего дело, но где была свита в это время, охрана и все прочие? Если такого нет, все равно любой муж должен держать краем глаза и жену в поле зрения. Если ей никто не подал руку, не сопроводил, то, как минимум, он должен был это сделать сам», — объяснила эксперт.