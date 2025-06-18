Глава МЧС России оценил ситуацию с пожарами в Красноярском крае

Котюков подчеркнул, что благодаря эффективной системе мониторинга и слаженной работе лесопожарных подразделений почти 90% пожаров удается ликвидировать в первые сутки. Он отметил, что важно было предотвратить переход огня на населенные пункты и объекты экономики. На данный момент все лесные пожары в крае ликвидированы, однако губернатор предостерег, что расслабляться не стоит, так как напряженная работа продлится как минимум до сентября. Он сообщил о договоренности о поддержке МЧС России в случае ухудшения ситуации.