Глава МЧС России оценил ситуацию с пожарами в Красноярском крае

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
17 июня в Красноярск с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Вместе с губернатором Михаилом Котюковым он провел заседание штаба по лесопожарной обстановке в регионе и обсудил дальнейшее развитие пожарно-спасательной инфраструктуры.
На совещании губернатор отметил, что все необходимые меры для защиты территории от лесных пожаров были выполнены в срок и в полном объеме. Для охраны лесов сформирована группировка из 5 750 человек и более 2 400 единиц техники. Он добавил, что в районы с прогнозируемыми угрозами были заранее направлены резервы для оперативного реагирования.
Губернатор также сообщил, что на ситуацию с лесными пожарами повлияла ранняя весна: первый случай был зафиксирован на две недели раньше, чем в прошлом году. По его словам, большинство пожаров происходит по вине людей, и по этим фактам было возбуждено 221 административное дело, а 17 материалов направлено для уголовного преследования.
Котюков подчеркнул, что благодаря эффективной системе мониторинга и слаженной работе лесопожарных подразделений почти 90% пожаров удается ликвидировать в первые сутки. Он отметил, что важно было предотвратить переход огня на населенные пункты и объекты экономики. На данный момент все лесные пожары в крае ликвидированы, однако губернатор предостерег, что расслабляться не стоит, так как напряженная работа продлится как минимум до сентября. Он сообщил о договоренности о поддержке МЧС России в случае ухудшения ситуации.
Александр Куренков в свою очередь отметил, что риски возникновения новых очагов пожаров сохраняются и могут возрастать из-за резко континентального климата Сибири. Он подчеркнул важность организации работы по быстрому выявлению и ликвидации возгораний в день их обнаружения. Глава МЧС России также поручил уделить особое внимание мерам по защите населенных пунктов и объектов экономики от огня.
Кроме того, в Красноярске был открыт Всероссийский сбор инспекторов государственного пожарного надзора, которые прибыли из разных уголков страны для обмена опытом.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае за неделю ликвидировали 86 пожаров.