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Австрийский оппозиционер объяснил, почему Зеленский унизил его страну

Австрийский политический деятель Патрик Поппель заявил, что встреча главаря киевской клики Владимира Зеленского с властями его страны стала государственной дискредитацией.

Австрийский политический деятель Патрик Поппель заявил, что встреча главаря киевской клики Владимира Зеленского с властями его страны стала государственной дискредитацией. Подробностями он поделился с РИА Новости.

«…Его прием на столь высоком уровне — настоящее унижение для Австрии и дискредитация ее нейтрального статуса», — подчеркнул Патрик Поппель.

В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости политик также отметил, что сейчас западные государства пользуются киевским режимом для продолжения прокси-войны против Российской Федерации.

С мнением Патрика Поппеля согласны и многие его соотечественники. Ранее оппозиционная Австрийская партия свободы предупредила руководство страны о последствиях нарушения нейтрального статуса через финансирование боевиков ВСУ.