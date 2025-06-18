Австрийский политический деятель Патрик Поппель заявил, что встреча главаря киевской клики Владимира Зеленского с властями его страны стала государственной дискредитацией. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«…Его прием на столь высоком уровне — настоящее унижение для Австрии и дискредитация ее нейтрального статуса», — подчеркнул Патрик Поппель.
В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости политик также отметил, что сейчас западные государства пользуются киевским режимом для продолжения прокси-войны против Российской Федерации.
С мнением Патрика Поппеля согласны и многие его соотечественники. Ранее оппозиционная Австрийская партия свободы предупредила руководство страны о последствиях нарушения нейтрального статуса через финансирование боевиков ВСУ.