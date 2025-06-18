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Вячеслав Федорищев обсудил в Москве проекты «ЕР», выборы и поддержку бойцов СВО

Накануне в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с секретарём Генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

Накануне в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с секретарём Генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

Были рассмотрены ключевые аспекты предстоящей работы, включая реализацию партийных проектов и выполнение положений Народной программы «Единой России» на территории Самарской области.

Особое внимание было уделено подготовке к предстоящим осенним выборам, а также обсуждению широкого круга актуальных вопросов, связанных с развитием регионального направления партийной деятельности.

Договорились о необходимости последовательного продвижения приоритетных инициатив и укрепления взаимодействия между федеральным и региональным уровнями партийной организации.

Важной темой разговора стало продолжение работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

В Самарской области уже действует более 40 различных мер социальной поддержки, а также успешно реализуется региональный проект «Школа Героев», продолжение федеральной программы «Время героев». Цель — подготовка бойцов к службе в органах власти и на предприятиях.

Первый выпуск состоялся в мае 2025 года. Участники получили дипломы о профпереподготовке, уже начали работу в госструктурах и реализуют социальные проекты.

В июне в Самарской области стартовал второй призыв «Школы героев» — к учебе приступили еще 45 участников СВО.

«Будем и дальше усиливать это важнейшее направление», — отметил губернатор.

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