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Жители Дамаска ночью наблюдали десятки ракет, летящих в сторону Израиля

По словам очевидцев, ракеты летели над Дамаском группами по 15−20 штук в сторону оккупированных Голанских высот.

Источник: Аргументы и факты

В Дамаске в разные промежутки времени в ночь на среду были видны пролеты нескольких десятков ракет в направлении Израиля.

По словам очевидцев, ракеты летели группами по 15−20 штук, затем начинали резкое снижение и уходили в сторону оккупированных Голанских высот.

Жители Дамаска смогли снять пролеты баллистических ракет, заранее приехав на окраины города, передает РИА Новости.

Ранее КСИР заявил, что установил полный контроль над воздушным пространством Израиля.

В Сети появились видео, на которых запечатлен очередной масштабный воздушный удар Ирана по территории Израиля.