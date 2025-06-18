Жители Дамаска ночью наблюдали десятки ракет, летящих в сторону Израиля

В Дамаске в разные промежутки времени в ночь на среду были видны пролеты нескольких десятков ракет в направлении Израиля.
По словам очевидцев, ракеты летели группами по 15−20 штук, затем начинали резкое снижение и уходили в сторону оккупированных Голанских высот.
Жители Дамаска смогли снять пролеты баллистических ракет, заранее приехав на окраины города, передает РИА Новости.
Ранее КСИР заявил, что установил полный контроль над воздушным пространством Израиля.
В Сети появились видео, на которых запечатлен очередной масштабный воздушный удар Ирана по территории Израиля.