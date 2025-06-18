Канада и Индия договорились возобновить дипломатические отношения

Напомним, в октябре 2024 года на фоне расследования убийства сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара власти Канады решили выдворить из страны шесть индийских дипломатов, включая верховного комиссара. Индия в ответ предприняла такие же меры по отношению к канадской стороне.