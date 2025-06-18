Канада и Индия договорились возобновить дипломатические отношения

Премьер-министры Индии и Канады Нарендра Моди и Марк Карни договорились о возобновлении дипломатических отношений между двумя странами, сообщило канадское правительство.
Соответствующих договорённостей лидеры стран достигли на саммите «Группы семи» (G7), который проходил с 15 по 17 июня. Карни и Моди отметили важность поддержания контактов между Индией и Канадой.
Они также условились назначить новых верховных комиссаров в целях регулярного обслуживания граждан и организаций. Кроме того, премьер-министры обсудили перспективы сотрудничества Нью-Дели и Оттавы в сфере экономического роста и энергетики.
Помимо этого, главы правительств подняли вопросы о более тесном партнёрстве в таких сферах, как цифровая трансформация, продовольственная безопасность и добыча ключевых полезных ископаемых.
Напомним, в октябре 2024 года на фоне расследования убийства сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара власти Канады решили выдворить из страны шесть индийских дипломатов, включая верховного комиссара. Индия в ответ предприняла такие же меры по отношению к канадской стороне.