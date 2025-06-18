В Красноярске ветерана СВО назначили заместителем главы города

С 1997 по 2024 год Безруких служил в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системе, работая в Красноярске, Норильске, Ростове и Ханты-Мансийске. С 2024 года он занимал должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства и транспорта, отвечая за организационные вопросы и кадровое обеспечение.