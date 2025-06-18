В Красноярске ветерана СВО назначили заместителем главы города

В Красноярске на должность заместителя главы города и руководителя департамента городского хозяйства и транспорта назначен Дмитрий Безруких, ветеран специальной военной операции.
Дмитрий Николаевич Безруких является участником СВО и имеет ряд государственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученную в 2023 году.
Он родом из Богучанского района Красноярского края и в 1996 году окончил Сибирский технологический институт по специальности «инженер-технолог». В 2016 году завершил обучение в Академии права и управления ФСИН России.
С 1997 по 2024 год Безруких служил в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системе, работая в Красноярске, Норильске, Ростове и Ханты-Мансийске. С 2024 года он занимал должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства и транспорта, отвечая за организационные вопросы и кадровое обеспечение.
Ранее рассказывали, что адвокаты мэра Красноярска обжаловали его приговор. Напомним, что Владислав Логинов подозревается во взятке в размере 180 млн рублей.