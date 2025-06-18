По словам бойца 114-й отдельной штурмовой бригады 51-й армии группировки «Центр» Никиты Галика, украинские военные в районе населённого пункта Алексеевка предпринимали попытки ликвидации своих сослуживцев, стремившихся сдаться, чтобы избежать утечки информации.
По его словам, при попытках сдачи в плен противник использовал огневые средства, в том числе миномёты, FPV-дроны и самодельные боевые устройства типа «Баба Яга», нацеленные на собственных военнослужащих.
Галик отметил, что украинские бойцы выходили сдаваться группами по 2−5 человек, но лишь после того, как по их укрытиям были нанесены удары гранатами, и им было предложено сложить оружие. Попытки уничтожить этих военнослужащих успеха не имели.
По его словам, российская сторона взяла пленных и получила от них сведения, а также перехватила радиооборудование, позволившее отслеживать планы противника и опережать его действия.
Ранее сообщалось, как российские бойцы эвакуируют тела солдат Вооружённых сил Украины, а также тела наёмников из-за рубежа в Курской области.