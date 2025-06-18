Систему голосования с распознаванием лиц разработали в Новосибирске

Студенты НГТУ НЭТИ создали инновационную систему для проведения голосований в вузах. Разработка использует технологию компьютерного зрения для идентификации участников, сообщает пресс-служба университета.
Система, созданная на факультете автоматики и вычислительной техники, работает на базе микрокомпьютера Raspberry Pi. Устройство оснащено камерой и дисплеем, а его алгоритмы способны преобразовывать изображение лица в уникальный цифровой код.
Процесс голосования занимает 10−15 секунд: система распознаёт лицо участника, проверяет его в базе данных и только после этого позволяет проголосовать. Результаты автоматически обрабатываются и отображаются в виде наглядных диаграмм.
Как пояснил разработчик Никита Мишечкин, система использует проверенные библиотеки OpenCV и dlib/face_recognition. Личные данные участников хранятся в зашифрованном виде, что исключает возможность утечки информации.
В настоящее время команда разработчиков проводит финальные тесты системы. Первоначально она будет использоваться для студенческих выборов, но в перспективе может найти более широкое применение.