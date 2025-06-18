«Чтобы другим было неповадно»: в ГД осудили преследование бизнесмена Карапетяна

Российский бизнесмен Самвел Карапетян подвергся преследованию в Армении. Предприниматель поддержал апостольскую церковь, чем вызвал недовольство местных властей. Армения этим поступком совершила тот же шаг, что делали и на Украине, привел сравнение депутат Олег Леонов в беседе с РИА Новости.
Он осудил преследование за веру. По мнению депутата, Самвел Карапетян «вступился» за церковь, что никак не очерняет его. Бизнесмена задержали в назидание другим, отметил парламентарий.
«Печально, что Армения полностью повторяет путь Украины, с ее преследованием инакомыслящих, преследованием вообще веры, которой уже не одна тысяча лет. Очень печально, что власти Армении начинают с такими материями, с национальной верой, так поступать», — уточнил Олег Леонов.
Самвел Карапетян был вынужден сдаться полиции. Для его поддержки у дома бизнесмена собралась целая толпа.