«Чтобы другим было неповадно»: в ГД осудили преследование бизнесмена Карапетяна

«Печально, что Армения полностью повторяет путь Украины, с ее преследованием инакомыслящих, преследованием вообще веры, которой уже не одна тысяча лет. Очень печально, что власти Армении начинают с такими материями, с национальной верой, так поступать», — уточнил Олег Леонов.