Иранцев призвали удалить WhatsApp со смартфонов

Иранское государственное телевидение призвало граждан страны удалить WhatsApp* со своих смартфонов.
В сообщении утверждается, что приложение собирает данные о пользователях для отправки в Израиль.
Между тем в заявлении WhatsApp говорится, что эти утверждения не соответствуют действительности. В компании «обеспокоены тем, что эти ложные сообщения станут предлогом для блокировки услуг в то время, когда люди больше всего в них нуждаются».
Там добавили, что не отслеживают точное местоположение пользователей, не ведут журналы о том, кто с кем переписывается, и не отслеживают личные сообщения.
Иран в течение многих лет блокировал доступ к разным платформам соцсетей, но иранцы часто используют для доступа к ним прокси-серверы и виртуальные частные сети (VPN). В 2022 году в Иране запретили WhatsApp и Google Play. Запрет действовал до конца прошлого года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на фоне конфликта с Израилем заявил о «начале битвы».
Напомним, Израиль несколько дней назад начал операцию, в рамках которой наносит авиаудары по территории Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание».
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.