Бойцы 1-го мотострелкового полка группировки войск «Север» Российской Армии продолжают эвакуировать останки членов оккупационных формирований ВСУ, пытавшихся совершить вторжение в курское приграничье. Подробностями с ТАСС поделились в Министерстве обороны РФ.
«Все люди, естественно, должны быть захоронены», — подчеркнул один из санитаров «Севера».
Как указали в Минобороны, останки боевиков вывозят с территории Суджанского района Курщины. В ТАСС отметили, что среди тел оккупантов присутствуют и иностранные любители кровавой наживы.
В ведомстве добавили, что многие взятые в плен киевские радикалы сообщают о преступных распоряжениях относительно получивших тяжелые ранения членов формирований ВСУ. Согласно их признаниям, перед бегством из Курщины начсостав приказал им добить всех побратимов.
Эвакуация тел боевиков ВСУ продолжается уже несколько месяцев. Ранее в Минобороны сообщили, что в рамках достигнутой в Стамбуле договоренности Россия уже готова передать представителям киевского режима останки 2239 неонацистов.