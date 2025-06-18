Мотострелки «Севера» вывозят из приграничья останки оккупантов ВСУ

В ведомстве добавили, что многие взятые в плен киевские радикалы сообщают о преступных распоряжениях относительно получивших тяжелые ранения членов формирований ВСУ. Согласно их признаниям, перед бегством из Курщины начсостав приказал им добить всех побратимов.