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Новосибирский бизнесмен пропал без вести на СВО, оставив долг в 119 млн рублей

В зону СВО Андрей Бажак отправился прямиком из исправительной колонии, где отбывал наказание за мошенничество в особо крупном размере и производство и сбыт фальсифицированных медицинских изделий.

Источник: Freepik

Известный новосибирский предприниматель, бывший совладелец и генеральный директор завода «Промстальконструкция» Андрей Бажак без вести пропал в зоне СВО. В связи с этим его сын подал ходатайство на прекращение рассмотрение дела о банкротстве отца, долг которого перед бюджетом составил более 119 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Из документа следует, что Бажак пропал без вести 10 июля 2024 года, в возрасте 55 лет.

Напомним, что на передовую он поехал из исправительной колонии, где отбывал наказание за мошенничество в особо крупном размере, а также производство и сбыт фальсифицированных медицинских изделий. Также осудили его сына Максима. Они отправились в колонию на четыре года.

Добавим, что уголовное дело было связано с ООО «Ареда», получившем госконтракт на производство защитных костюмов для врачей. Однако организация поставила фальсификат, чем причинила бюджету ущерб в размере 43 миллиона рублей.

Помимо этого, Бажак являлся совладельцем новосибирского завода «Промстальконструкция» и иркутского «Мегетского завода металлоконструкций». Оба предприятия обанкротились, оставив многомилионные долги.

Ранее мы писали о том, что бывшую руководительницу «Клиники НИИТО» отправили под домашний арест.

ИА «Сибинформ».