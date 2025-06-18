WSJ: США не приняли решение об атаке на Иран

Согласно этим источникам, на встрече «среди прочих вариантов обсуждалось» и военное вмешательство Вашингтона в операцию против Тегерана, однако американское руководство не смогло прийти к согласию относительно дальнейших действий. Подчеркивается, что даже сам факт подобной дискуссии усилил напряженность, так как стало очевидным, что США рассматривают возможность силового урегулирования иранского вопроса.