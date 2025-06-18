WSJ: США не приняли решение об атаке на Иран

Cекретное совещание в Белом доме завершилось, не приведя к какому-либо решению о нанесении удара по Ирану. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно этим источникам, на встрече «среди прочих вариантов обсуждалось» и военное вмешательство Вашингтона в операцию против Тегерана, однако американское руководство не смогло прийти к согласию относительно дальнейших действий. Подчеркивается, что даже сам факт подобной дискуссии усилил напряженность, так как стало очевидным, что США рассматривают возможность силового урегулирования иранского вопроса.
Ранее телеканал ABC News передавал, что решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля против Ирана может быть принято в течение ближайших одного-двух дней. По данным 12-го канала израильского телевидения, официальные лица в Израиле также полагают, что США находятся на пороге участия в израильской операции.
Также ранее Трамп заявил, что США сейчас не планируют устранять верховного лидера Ирана Хаменеи.