Reuters: Келлог планирует встретиться в Минске с Лукашенко в ближайшие дни

У Вашингтона появилось понимание, каким образом Москва и Киев смогут прийти к мирному урегулированию конфликта. Об этом 13 июня высказался Кит Келлог во время форума в Берлине. Он добавил, что в Америка полностью проанализировала перечни требований двух стран для достижения мира.