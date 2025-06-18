Reuters: Келлог планирует встретиться в Минске с Лукашенко в ближайшие дни

Специальный посланник Соединенных Штатов Кит Келлог намерен в ближайшие дни прилететь в Белоруссию и встретиться с президентом республики Александром Лукашенко, чтобы якобы придать импульс переговорам РФ и Украины. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.
— Точная повестка этой встречи неизвестна, но Келлог охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам Российской Федерации и Украины, — сказано в статье.
Отмечается, что Келлог в случае визита станет самым высокопоставленным чиновником США, который посетил Белоруссию за последние годы.
У Вашингтона появилось понимание, каким образом Москва и Киев смогут прийти к мирному урегулированию конфликта. Об этом 13 июня высказался Кит Келлог во время форума в Берлине. Он добавил, что в Америка полностью проанализировала перечни требований двух стран для достижения мира.
Недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что испытывает разочарование, как в отношении России так и Украины, из-за обострения конфликта между ними.