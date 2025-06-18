Штурмовики «Центра» рассказали о хитрости, которая помогает не попадаться дронам

Как отметил военнослужащих в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости, этот способ маскировки помогал российским подразделениями в течение ночи занимать нужные позиции, не попадая под прицел беспилотников ВСУ. Штурмовик добавил, что в светлое время суток бойцы приступили к зачистке села.