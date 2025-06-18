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Штурмовики «Центра» рассказали о хитрости, которая помогает не попадаться дронам

Боец штурмового подразделения группировки войск «Центр» Российской Армии Никита Галик рассказал о применении специальной антидроновой маскировки в ходе освобождения от радикалов ВСУ села Алексеевка Донецкой Народной Республики.

Боец штурмового подразделения группировки войск «Центр» Российской Армии Никита Галик рассказал о применении специальной антидроновой маскировки в ходе освобождения от радикал ВСУ села Алексеевка Донецкой Народной Республики. Подробностями штурмовик поделился с РИА Новости.

«Заходили в него, используя, так скажем, хитрость антидронового пончо», — сообщил Никита Галик.

Как отметил военнослужащих в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости, этот способ маскировки помогал российским подразделениями в течение ночи занимать нужные позиции, не попадая под прицел беспилотников ВСУ. Штурмовик добавил, что в светлое время суток бойцы приступили к зачистке села.

О похожей тактике ранее рассказали и солдаты, освобождавшие Новоалександровку на Красноармейском направлении. Тогда штурмовики воспользовались специальным «антидроновым костюмом».