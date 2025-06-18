«Иран сейчас в центре внимания»: В США высказались о сроках введения санкций против РФ

Причиной отсрочки стали текущие военные столкновения между Ираном и Израилем, а также инициативы администрации президента США Дональда Трампа, связанные с сокращением бюджетных расходов. Эти события сместили рассмотрение антироссийских мер на периферию повестки сената.
«Сейчас ситуация с Ираном меняется… это не значит, что я забыл о России или Украине. Вовсе нет. Иран сейчас в центре внимания», — сказал республиканец Линдси Грэм* о сроках принятия закона.
А ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Европейский союз разработал новый пакет антироссийских санкций. По словам французского лидера, меры будут «беспрецедентными», а Трамп якобы поддержал курс на ужесточение.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом.