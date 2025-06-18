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В Израиле считают, что риск удара по Ирану возрастает при отсутствии сделки

Высокопоставленные израильские чиновники полагают, что США нанесут удар по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

В Израиле высокопоставленные чиновники полагают, что президент США Дональд Трамп принял решение о нанесении удара по Ирану в случае отказа Тегерана от сделки по ядерной программе. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на свои источники.

«По мнению израильских чиновников, Трамп уже принял решение: США нанесут удар по Ирану, если тот не согласится на сделку, которая предусматривает демонтаж его ядерной программы», — говорится в статье.

Журналисты считают, что возможное участие США в израильских ударах по Ирану будет не просто символическим жестом, а серьёзной операцией. В то же время, по информации издания, в настоящее время предпринимаются дипломатические усилия для снижения напряжённости в регионе.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что решение о вступлении Вашингтона в военную операцию Израиля против Ирана может быть принято в течение ближайших 24−48 часов. Также Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.