Путин отметил успешную реализацию проектов здравоохранения в пяти регионах

На связь с главой государства вышли Воронежская область, Башкирия, Кабардино-Балкария, ЛНР и ДНР.
«Здесь успешно реализован ряд проектов в сфере здравоохранения. Были построены или капитально отремонтированы здания больниц, поликлиник, онкодиспансеров», — отметил Путин. «Такие современные, хорошо оснащенные медицинские учреждения — одно из направлений системной комплексной работы по повышению эффективности отечественного здравоохранения», — подчеркнул президент. «За шесть лет в разных регионах было создано более 6,5 тысячи новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник, капитально отремонтировано порядка 5,5 тысячи медицинских объектов», — сообщил он.
В том числе с 2022 года более 290 объектов в сфере здравоохранения восстановлены и построены в четырех новых регионах. Далее в Уфе был открыт новый хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, в Воронеже — радиотерапевтический корпус онкодиспансера. В Нальчике открылась новая поликлиника N 1. В Луганске после капремонта заработала поликлиника N 12. В Донецке был отремонтирован сосудистый центр Республиканской клинической больницы.