Путин отметил успешную реализацию проектов здравоохранения в пяти регионах

В том числе с 2022 года более 290 объектов в сфере здравоохранения восстановлены и построены в четырех новых регионах. Далее в Уфе был открыт новый хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, в Воронеже — радиотерапевтический корпус онкодиспансера. В Нальчике открылась новая поликлиника N 1. В Луганске после капремонта заработала поликлиника N 12. В Донецке был отремонтирован сосудистый центр Республиканской клинической больницы.