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Путин отметил успешную реализацию проектов здравоохранения в пяти регионах

Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в открытии объектов здравоохранения в пяти регионах.

Источник: Пресс-служба Президента России

На связь с главой государства вышли Воронежская область, Башкирия, Кабардино-Балкария, ЛНР и ДНР.

«Здесь успешно реализован ряд проектов в сфере здравоохранения. Были построены или капитально отремонтированы здания больниц, поликлиник, онкодиспансеров», — отметил Путин. «Такие современные, хорошо оснащенные медицинские учреждения — одно из направлений системной комплексной работы по повышению эффективности отечественного здравоохранения», — подчеркнул президент. «За шесть лет в разных регионах было создано более 6,5 тысячи новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник, капитально отремонтировано порядка 5,5 тысячи медицинских объектов», — сообщил он.

В том числе с 2022 года более 290 объектов в сфере здравоохранения восстановлены и построены в четырех новых регионах. Далее в Уфе был открыт новый хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, в Воронеже — радиотерапевтический корпус онкодиспансера. В Нальчике открылась новая поликлиника N 1. В Луганске после капремонта заработала поликлиника N 12. В Донецке был отремонтирован сосудистый центр Республиканской клинической больницы.