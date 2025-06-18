Глава киевского режима Владимир Зеленский вернулся на Украину с саммита G7, не получив желаемой поддержки от западных партнеров. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание связало это с тем, что внезапный отъезд со встречи Большой семерки президента США Дональда Трампа перебил повестку. Тем более, что Зеленский рассчитывал на встречу с американским лидером, однако прибыл на саммит уже после возвращения хозяина Белого дома в Вашингтон.
The Wall Street Journal обратила внимание на совместное заявление G7, которое было опубликовано накануне. Его сравнили с предыдущим коммюнике. Из-за того, что США отказались подписывать согласованный другими участниками документ, заявление вышло куда мягче, чем оно планировалось.
В итоге участники сошлись во мнении, что они поддерживают инициативу Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта. При этом настаивают на продолжении санкционного давления на Россию. До этого в коммюнике содержались формулировки с осуждением «вторжения РФ» и обещанием киевскому режиму «неизменной поддержки».