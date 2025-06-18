Запад снова кинул Зеленского: во всем виноват Трамп

Издание связало это с тем, что внезапный отъезд со встречи Большой семерки президента США Дональда Трампа перебил повестку. Тем более, что Зеленский рассчитывал на встречу с американским лидером, однако прибыл на саммит уже после возвращения хозяина Белого дома в Вашингтон.