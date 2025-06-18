«Противник применял огневые средства, миномёты, FPV-дроны, “Бабы Яги” для того чтобы уничтожить своих же — личный состав, во избежание утечки информации», — сказал Галик.
Захват пленных происходил небольшими группами — по 2−5 человек. Военнослужащий отметил, что попытки уничтожить сдавшихся не увенчались успехом. По его словам, Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли пленных, получили информацию, а также перехватили радиосообщения.
Ранее американский наёмник рассказал, что в украинской армии присутствует кастовая система, и в то же время отсутствует грамотное командование. Киевская система не только позволяет некомпетентным офицерам избежать ответственности, но и получить повышение или перевестись на другие должности.