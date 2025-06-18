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В Алексеевке военнослужащие ВСУ стреляли по своим при сдаче в плен

Военнослужащий 114-й отдельно-штурмовой бригады 51-й армии группировки «Центр» Никита Галик сообщил РИА «Новости» о действиях Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённом пункте Алексеевка. По его словам, украинские боевики пытались уничтожить своих товарищей при попытках сдаться в плен, чтобы предотвратить утечку данных.

Источник: Life.ru

«Противник применял огневые средства, миномёты, FPV-дроны, “Бабы Яги” для того чтобы уничтожить своих же — личный состав, во избежание утечки информации», — сказал Галик.

Захват пленных происходил небольшими группами — по 2−5 человек. Военнослужащий отметил, что попытки уничтожить сдавшихся не увенчались успехом. По его словам, Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли пленных, получили информацию, а также перехватили радиосообщения.

Ранее американский наёмник рассказал, что в украинской армии присутствует кастовая система, и в то же время отсутствует грамотное командование. Киевская система не только позволяет некомпетентным офицерам избежать ответственности, но и получить повышение или перевестись на другие должности.